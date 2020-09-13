Маленькая морячка: дочь Кудрявцевой устроила домашнюю дискотеку в тельняшке

Недавно Лера Кудрявцева отметила двухлетие своей дочки Машеньки, 49-летняя ведущая подарила малышке маленький рояль, на котором можно вполне серьезно музицировать. А ее 32-летний муж хоккеист Игорь Макаров преподнес дочери мини-версию автомобиля «Мерседес», на машинке его наследница с удовольствием катается во дворе дома.
Однако самой большой страстью девочки являются танцы. Маша начинает двигаться при каждом удобном случае, только-только услышав хорошую мелодию. Забавными кадрами с крошкой Кудрявцева частенько делится с фолловерами.
Недавно юная танцовщица пустилась в пляс дома по дороге из кухни в свою комнату. А теперь, примерив тельняшку, наследница телеведущей устроила домашнюю дискотеку под песенку разбойников из советского мультфильма «Бременские музыканты».
«Само очарование», «Приятно знать, что вы смотрите старые добрые мультики», «А я тоже обожаю эту песню», «Девчушка — огонь. И еще звучит песня из мультика вашего детства, это вообще сила!», «Маленькое чудо!», «Сладуся», — прокомментировали кадры почитатели семьи Кудрявцевой.