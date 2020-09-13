Маленькая морячка: дочь Кудрявцевой устроила домашнюю дискотеку в тельняшке

Недавно Лера Кудрявцева отметила двухлетие своей дочки Машеньки, 49-летняя ведущая подарила малышке маленький рояль, на котором можно вполне серьезно музицировать. А ее 32-летний муж хоккеист Игорь Макаров преподнес дочери мини-версию автомобиля «Мерседес», на машинке его наследница с удовольствием катается во дворе дома.

Однако самой большой страстью девочки являются танцы. Маша начинает двигаться при каждом удобном случае, только-только услышав хорошую мелодию. Забавными кадрами с крошкой Кудрявцева частенько делится с фолловерами.

Недавно юная танцовщица пустилась в пляс дома по дороге из кухни в свою комнату. А теперь, примерив тельняшку, наследница телеведущей устроила домашнюю дискотеку под песенку разбойников из советского мультфильма «Бременские музыканты».