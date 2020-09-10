Мамина радость: дочь Кудрявцевой в канареечном топе и розовых брюках-дудочках утроила домашние танцы

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова недавно отметила день рождения. Маленькой Маше исполнилось два годика.

В этот день крошка получила массу подарков, но самые ценные поступили от мамы и папы, которые подарили ей мини-рояль и электрический автомобиль. Девочка с легкостью освоила и музыкальный инструмент, и искусство вождения.

Отметим, что малышка давно демонстрирует артистические таланты и чувство ритма. Летом, во время поездки в Адлер, маленькая звездочка пустилась в пляс прямо на площади у фонтана. А теперь ведущая шоу «Секрет на миллион» обнародовала ее забавную домашнюю хореографию под детские песенки.

Маша, примерив канареечный топ и розовые брюки-дудочки, стала забавно отплясывать, двигаясь по коридору дома в детскую комнату, где собралась поиграть. По этим кадрам видно, как Лера обожает свою дочь, любуясь каждым движением наследницы.