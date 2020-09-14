Дом, милый дом: принц Гарри вернется в Великобританию в следующем году

Принц Гарри и Меган Маркл уехали из Великобритании в марте этого года. С тех пор они обживались в Америке, а летом купили особняк в Санта-Барбаре. На днях герцог Сассекский рассказывал, что его планам посетить родину помешала пандемия коронавируса.

Как сообщает Daily Express, Гарри планирует посетить Лондон в 2021 году. Уже запланировал ряд мероприятий, на которых он хочет присутствовать. В их числе игры бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Международные соревнования пройдут в Нидерландах, но, скорее всего, герцоги Сассекские остановятся в Великобритании. Кроме того, Гарри планирует посетить чемпионат мира по регби, который примет его родная страна.

В конце августа принц Гарри и Меган Маркл официально начали сотрудничество с Netflix. Они будут выступать продюсерами фильмов, сериалов и детских шоу. Многомиллионная сделка позволила герцогам рассчитаться с долгом, который они платили за ремонт коттеджа в Виндзоре.