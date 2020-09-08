Шито-крыто: Меган Маркл и принц Гарри отдали долг королеве

Недавно Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с Netflix. Они будут участвовать в производстве сериалов, фильмов и детских шоу. Предположительно, сумма договора составит порядка 75 миллионов фунтов стерлингов (около 7,5 миллиарда рублей). Сразу после этого стало известно, что Букингемский дворец решил проверять все их контракты, с Netflix в том числе. Все потому что пара еще не рассчиталась за ремонт коттеджа в Виндзоре. На его благоустройство было потрачено порядка 2,4 миллиона фунтов стерлингов, которые, между прочим, дала сама королева. Хотя она и не требовала вернуть деньги сразу, рассчитываться Меган и Гарри могли небольшими суммами в течение 11 лет.

Как сообщает Vanity Fair, герцоги решили отказаться от коттеджа и выплатили весь имеющийся долг. Издание цитирует представителя пары, который подтвердил, что Гарри уже перевел всю необходимую сумму. К слову, особняк, где он с Меган жил почти год до самого отъезда в США, сейчас пустует.

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Для Меган и Гарри было важно рассчитаться с долгами, чтобы больше не думать о деньгах, а заниматься только продюсированием новых проектов. Кстати, накануне в Великобритании провели опрос, результаты которого стали не самыми радостными для пары. Как выяснилось, большая часть голосовавших вообще не ждут выхода новых проектов, которые герцоги Сассекские собираются делать с Netflix.