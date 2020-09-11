Большая королевская семья: стало известно, по кому скучает принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри переехали за океан весной этого года. За полгода герцоги успели сделать многое: купили собственный дом в Санта-Барбаре, заключили контракт с Netflix, рассчитались с долгами и даже переименовали свой благотворительный фонд. Казалось бы, ничего уже не должно напоминать о прошлой жизни. Но родственные связи никто не отменял.

Как сообщает Marie Claire, в последнее время Гарри выглядит понурым, его пессимистичный настрой заметен даже по эфиру онлайн-конференций. Кстати, на одной из них он отметил, что уже давно бы приехал в Лондон, если бы не пандемия коронавируса. Безусловно, герцог скучает по всем своим многочисленным родственникам, но больше всего – по принцессе Евгении.

В биографической книге «В поисках свободы» авторы рассказывают, насколько близки были Гарри и Евгения. Во-первых, в силу практически одинакового возраста они практически все детство провели вместе. Во-вторых, жили в соседних особняках, когда обзавелись семьями. И в-третьих, Гарри всегда прислушивался к мнению Евгении, даже при выборе женщин. Именно она первой узнала об отношениях брата с Меган Маркл. Также авторы книги отмечают, что у Евгении и Гарри схожие характеры. Они оба верные, честные и веселые.

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Ранее стало известно, что Гарри необходимо уладить визовые и налоговые вопросы в Лондоне. Но когда он отправится туда, не известно. Пока только герцог подтвердил, что в следующем году точно приедет на родину, чтобы принять участие в открытии памятника принцессе Диане в день, когда ей исполнилось бы 60 лет.