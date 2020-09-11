Похудевшая Бритни Спирс показала прелести фигуры в кружевном белье

В последнее время Бритни Спирс нечасто появлялась в социальных сетях. Поклонники певицы уже даже разволновались, но артистка решила неожиданно их удивить. Специально для многомиллионной армии фанатов она станцевала в нижнем белье, а ролик опубликовала в Instagram. При этом отметила, что похудела.

На видео Бритни появилась в черном кружевном белье и коротких шортах, показав свое постройневшее тело. Темный оттенок одежды подчеркнул ее свежий загар. Правда, фанаты уличили Спирс в монтаже ролика. На одних кадрах она появляется с распущенными волосами, а на других – с собранным пучком. Тем не менее, пользователи Сети похвалили певицу за вновь обретенную стройность.

Ранее поп-исполнительница признавалась, что работа над собой дается ей очень тяжело. Хотя она и не пропускает тренировки, но очень любит вкусную еду. Похоже, что закрытые на время пандемии рестораны все-таки сыграли определенную роль в процессе ее похудения.