«Могу я уже просто отправиться туда?!»: Бритни Спирс собралась на розовую планету

Американская поп-звезда Бритни Спирс поделилась со своими поклонниками интересным фактом: где-то в космосе имеется розовая планета. По словам певицы, небесное тело носит название GJ 504 b и состоит из газа розового цвета.

«Она даже в четыре раза массивнее Юпитера! Могу я уже просто отправиться туда?!» — пишет 38-летняя артистка в Instagram.

Добавим, что такая планета действительно есть в каталогах открытых астрономами небесных тел. Это «коричневый карлик» в созвездии Девы, находится на расстоянии 57 световых лет от Земли. По некоторым источникам, ее можно увидеть в ночном небе и без телескопа, если обратить внимание на созвездие Девы.

Может, американская звезда и создаст своим постом тренд на «гламурную» планету, а российского зрителя этим не удивишь. У нас давно есть певица, «улетевшая на Марс», и многие знают, о ком идет речь.