Танец или шифр для спасения: Бритни Спирс не перестает пугать поклонников

Фанаты поп-звезды с каждым днем все больше беспокоятся за жизнь певицы, наблюдая за ее соцсетями.

Бритни Спирс снова выкладывает загадочные ролики в Инстаграм: вчера певица поделилась видео странного танца под песню Мадонны «La Isla Bonita».

В комментариях подписчики певицы теряются в догадках: что означает новый пост Бритни?. «7, 15, 7, 4 — столько раз она вышла и вошла в кадр. Может, это какой-то адрес?», «Тот факт, что им нужно объяснять, когда сделаны фото, делает это еще хуже», «Бритни, с тобой все в порядке?», — переживают фанаты.

Поклонники певицы долгое время ищут способ помочь ей освободиться от опеки отца. Уже 12 лет звезда не может самостоятельно распоряжаться своими финансами, водить машину, обращаться за медицинской помощью и выбирать адвоката.

С каждым годом артистка все активнее пытается освободиться от раздражающих ее уз. Возле здания суда каждый раз при обсуждении этого «семейного дела» собирается армия фанатов, поддерживающих певицу. Активисты распространяют хэштег #FreeBritney (Свободу Бритни), а также петиции о прекращении опеки и возвращении Бритни Спирс прав на самостоятельность.

Движение «Свободу Бритни» поддерживают Майли Сайрус, Пэрис Хилтон, Руби Роуз и другие. Ранее неравнодушные подписчики писали в комментариях: «Бритни, если тебе нужна помощь, оденься в желтое». На следующем видео певица появилась в желтом топе.