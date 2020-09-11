В песочных тонах: Валерия в многослойной юбке из тюля и золотистом жакете отметилась на юбилее Долиной

Еще 10 сентября Лариса Долина отмечала день рождения. Народной артистке России исполнилось 65 лет. По такому случаю звезда собрала за одним столом родных, друзей и коллег. Среди знаменитостей, отметившихся на празднике, были замечены: Алла Пугачева с Максимом Галкиным, продюсер Иосиф Пригожин с Валерией, Александр Буйнов, Юлия Ковальчук с мужем Алексеем Чумаковым и многие другие.

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Певица Валерия для столь знакового мероприятия облачилась в песочный наряд. Возлюбленная музыкального продюсера отдала предпочтение светло-бежевой многослойной юбке из тюля. Аутфит певицы дополнил золотистый жакет с «мужского плеча» и переливающиеся сапоги-казаки. Акцент поп-дива сделала на талии с помощью ремешка. Поклонникам такой лук артистки пришелся по-вкусу.

«Наряд шикарный», «Какая нежная», «Валерия, вы нежная и наряд стильный!! Выглядите восхитительно», «Какая вы роскошная! Безумно красивые, вкусные цвета!», «Как всегда прекрасная», «Очень элегантно», — пишут поклонники.

Сама виновница торжества Лариса Долина отдала предпочтение костюму трендового цвета 2020 года – классическому синему. Она облачилась в блузу-балахон с расклешенными рукавами и широкие брюки.