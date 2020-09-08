«Главное, чтобы теперь к ним все развернулись»: Долина отправила учеников покорять шоу «Голос»

Звезда уже давно преподает вокал на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры.

Певица Лариса Долина призналась, что отправила группу своих самых талантливых учеников на популярное шоу «Голос», которое регулярно проходит на Первом канале. Причем некоторые из них уже с успехом прошли так называемые «слепые прослушивания». У них, как думает именитая артистка, есть определенные шансы на итоговую победу.

«Выпускников прилично. Кто-то уехал в регионы, кто-то остался. А кто-то вот пошел на «Голос». Главное, чтобы теперь к ним все развернулись». Лариса Долина

Как отметила Лариса Долина, она обучает в основном ребят из дальних уголков нашей страны. Москвичей на ее курсе не так много, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Лариса Долина уже несколько лет преподает вокал на кафедре эстрадно-джазового пения в Московском государственном институте культуры. Всего на ее отделении занимается 25 талантливых студентов. Сама исполнительница не только преподает, она также является заведующей кафедрой в учебном заведении. Как ранее рассказывала звезда, подобная работа ей по душе. Певице хочется делиться своими наработками и секретом успеха с молодыми людьми.