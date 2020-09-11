Лариса Долина появилась на своем юбилее в платье из струящегося шелка синего цвета

Певица Лариса Долина, которой исполнилось 65 лет, выбрала для празднования своего юбилея наряд главного цвета 2020 года — платье из струящегося шелка синего цвета. Фотография звезды появилась на страничке певицы Юлии Ковальчук в Instagram.

«Закройте глаза и представьте, что у вас есть возможность дружить и поздравлять потрясающую и необыкновенную артистку, которая когда-то для вас была недосягаема. Так вот у меня есть такое счастье. И хотя Ларисы Александровны Долиной нет в «Инстаграме», я хочу, чтобы вы послали ей всю теплую энергию и поздравили ее с юбилеем». Юлия Ковальчук

Отметим, что на празднике у Долиной в одном из ресторанов собрались многие знаменитости. Среди них примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, певец Александр Буйнов, продюсер Иосиф Пригожин с женой, певицей Валерией, и многие другие.

Ранее певица Надежда Бабкина тепло поздравила Долину с важным событием в ее жизни. Она сказала, что у исполнительницы потрясающий голос. Кроме того, она напомнила, что Долина еще и прекрасный педагог по вокалу.