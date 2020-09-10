Мама вернулась: Кристина Асмус показала повзрослевшую дочь

В этом году Анастасия пошла в первый класс.

На днях Кристина Асмус вернулась из жаркого Геленджика, где провела почти целый месяц. Там проходили съемки нового шоу «Золото Геленджика , которое уже совсем скоро покажет телеканал ТНТ. Во время работы над проектом Кристина не смогла вырваться в Москву, чтобы отправить единственную дочь Анастасию в первый класс. Эта торжественная миссия была возложена на папу – Гарика Харламова, с которым Настя и находилась весь месяц. По приезду Асмус больше времени проводит с дочкой. В Instagram она опубликовала серию снимков повзрослевшей Насти.

«Нереальная красота! И как две капли воды собрала мамину красоту и папину харизму. Как она на вас похожа», — писали пользователи Сети.

Несмотря на развод, Харламов и Асмус продолжают заниматься совместным воспитанием дочери. В этом году Насте исполнилось 6 лет.