«Я так мечтала отвести Настю»: Асмус проплакала всю ночь, пропустив школьную линейку дочки

Актриса находится на съемках в Геленджике, поэтому ее наследницу в школу повел Гарик Харламов. По словам девушки, она была готова на штрафы, но со съемок ее не отпусти.

Кристина Асмус с недавних пор стала свободной девушкой. После карантина она объявила, что рассталась с Гариком Харламовым. Несмотря на то, что слухи о разладе в семье ходили давно, поклонники сначала восприняли новость как шутку. Однако вскоре юморист подал на развод. Теперь он живет отдельно, уступив дом бывшей возлюбленной и дочке Анастасии. Артист старается все свободное время проводить с наследницей.

Последние месяцы Кристина неустанно работает. Она снялась в нескольких проектах. А в августе актриса прилетела в Краснодарский край, где стартовали съемки шоу «Золото Геленджика». Она стала ведущей проекта вместе с Тимуром Родригесом и Иваном Охлобыстиным. Поклонники ждали, что Асмус вернется в Москву к 1 сентября, чтобы отвести дочку на школьную линейку, но этого не произошло. В этот день рядом с девочкой был только Харламов.

Как оказалось, актриса мечтала быть на месте своего бывшего возлюбленного, но ее не отпустили с работы. Гарик прислал ей трогательные кадры с торжественной линейки, которыми она поделилась в соцсети. По словам Кристины, она очень просила отпустить ее со съемок, но разрешения так и не получила.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября… Смотрела фото дочки с самого рождения!! Как быстро летит время. Но больше оттого, что я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс!» — заявила она. «Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съемку перенести оказалось просто невозможно. Даже с катастрофическими штрафами. В общем, делали прическу и выбирали букет по FaceTime между моими кадрами», — пояснила артистка.

Асмус добавила, что любит свою дочку, как и папа, а также гордится ей. Поклонники поддержали ее, но некоторые выступили с критикой.