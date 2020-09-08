Уикенд с близкими: Кристина Асмус поделилась редким кадром с тремя родными сестрами

Актриса Кристина Асмус в Instagram опубликовала кадр, на котором она запечатлена неизвестным фотографом в окружении трех своих сестер. У звезды, как известно, есть две старшие родственницы – Екатерина и Ольга. Они родились в Саратове, а также младшая сестренка Карина. Она появилась на свет в подмосковном Королеве.

«Сестры», — кратко подписала фотографию Кристина Асмус.

«Красавицы. Одна другой красивее», «Бригада. Очень красивое фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Кристина Асмус несколько месяцев назад объявила о своем расставании с юмористом Гариком Харламовым. Часть пользователей до сих пор сходятся во мнении, что актриса и шоумен разыгрывают спектакль. Якобы никакого расставания у них в семье не случилось. Так это или нет – покажет время.

Добавим, что у Асмус и Харламова есть совместная шестилетняя дочь Анастасия. В этом году девочка пошла в первый класс. На школьную линейку ее ответ отец. Так как сама Кристина была на гастролях в Геленджике. Кстати, Асмус является актрисой московского драматического театра имени Ермоловой.