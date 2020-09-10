«Буду кормить»: Ляйсан Утяшева высказалась о личной жизни Гарика Харламова

В этом году Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе. Пара воспитывает дочь Анастасию, которая 1 сентября пошла в первый класс. После расставания звездной пары прошло несколько месяцев, а резидент Comedy Club все еще ходит в завидных женихах. Об этом рассказала телеведущая Ляйсан Утяшева в шоу Надежды Стрелец на ее YouTube-канале.

«Он свободен! На дне рождения у меня он был свободный и такой легкий. Он мне подарил кулинарную книжку. Я сказала: «Захаживай, буду и тебя кормить» , — рассказала Утяшева.

К слову, день рождения гимнастка отметила 28 июня.

Недавно сообщалось, что Харламов заразился коронавирусом. Из-за болезни ему пришлось приостановить съемки в юмористическом шоу. Сам Гарик никакой информации по этому поводу не давал.