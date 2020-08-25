Моменты счастья: Ляйсан Утяшева в белоснежном платье запечатлелась с дочкой и сыном на отдыхе

Ляйсан Утяшева почти восемь лет счастлива в браке с Павлом Волей. У пары подрастают дети: семилетний Роберт и пятилетняя София. Влюбленные долгое время прятали лица детей, но год назад перестали активно закрывать их лица смайликами на снимках. Телеведущая этим летом успела отдохнуть в родной Башкирии. А теперь спортсменка проводит время на море с мужем и детьми. Сначала она делилась снимками в купальнике, а теперь порадовала поклонников семейными кадрами.

Утяшева решила запечатлеть себя в пляжном образе. Девушка позировала в белоснежном платье оверсайз с рукавами из органзы. Наряд она дополнила сумкой-шоппером от Chanel и черными шлепками в тон. Лук завершила соломенная широкополая шляпа. Когда телеведущая делала фото, в кадр попали ее дети. Сначала вбежала в комнату к маме дочка в розовом наряде, а потом сын. Они играли в догонялки с Пашей.

Лицо Ляйсан озарилось улыбкой. Она была удивлена такому неожиданному поступку наследников. А поклонники восхитились не только образом телеведущей, но и ее подросшими детьми. Многие поразились тому, что дети так сильно выросли. «Ой, мило», «Какая прелесть», «Как выросли», «Прекрасный отпуск», «Мамы поймут», «Настоящая идиллия», «Ляся, красотка», «Крутые, Паша папаша», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Отметим, что Утяшева любит отдыхать в экзотических местах. На этот раз они скрывают место своего отпуска.