Шиканула: Ляйсан Утяшева потратила на организацию собственного мини-юбилея миллион рублей

35-летняя супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева потратила на организацию своего мини-юбилея миллион рублей. Напомним, день рождения телеведущая отмечала еще 28 июня: тогда гимнастка ограничилась лишь приемом поздравлений и затяжными переговорами по телефону. Как только же стало возможно организовать полноценное торжество, Утяшева и Воля воспользовались этим.

Специально для гостей Ляйсан арендовала дорогое помещение на Рублевке. К ресторану «Шале Березка» в течение вечера прибыло несколько десятков человек, среди которых были как друзья Ляйсан, так и товарищи и коллеги Павла. Вечеринка длилась всю ночь, именинница буквально сияла счастьем.

Стоит сказать, что на банкете Утяшева и Воля не экономили. По предварительным данным, супруги потратили на организацию события около миллиона рублей: в эту стоимость вошли аренда площади, блюда для каждого гостя (стоимость меню от 5 тысяч рублей на человека), а также звездные артисты (коей в тот вечер стала Елка). «Комсомольская правда» отмечает, что лишь один салат с лососем в этом месте обходится клиенту в тысячу рублей, а блюдо из цыплят – 700 рублей.

Примечательно, что день рождения Ляйсан Воля сумел совместить с налаживанием личной жизни Гарика Харламова. В течение всего вечера комедианту пытались отыскать новую жену взамен Кристины Асмус, с которой Гарик решил развестись после 8 лет совместной жизни. Чаще всего к Харламову подводили блондинок, что вызвало у шапочных знакомых некоторые вопросы. Обзавелся ли мужчина дамой сердца, так и остается загадкой.