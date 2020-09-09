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«Какая красивая пара!»: Крутой не смог сдержать эмоций, увидев Высоцкую с Кончаловским на прогулке

Пара наслаждается обществом друг друга в Италии.

«Какая красивая пара!»: Крутой не смог сдержать эмоций, увидев Высоцкую с Кончаловским на прогулке
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото Global look press

83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая в настоящий момент пребывают в Италии. Здесь режиссер стал участником Венецианского фестиваля, представив в конкурсной программе свой фильм «Дорогие товарищи». Главную роль в нем исполнила его супруга.

На красной дорожке мероприятия пара появилась в черных одеяниях. Актриса блистала в силуэтном платье-футляре, подчеркивающем изящество ее фигуры. В нем же звезда совершила водную прогулку на яхте. «Статуэтка!» — восхитились ее внешностью поклонники.

Вне работы на фестивале, пара наслаждается обществом друг друга, излучая любовь и спокойствие. Они прогуливаются по итальянским улочкам, сидят в уличных кафе, посещают местные парки. Во время одного из таких променадов пару запечатлели, а обнародованный в Сети кадр произвел глубокое впечатление как на их друзей, так и на почитателей таланта звездной четы.

Одним из первых на снимок отреагировал композитор Игорь Крутой.

«Какая красивая пара!» — восхитился он.

«Благородство и красота зашкаливают!!!» — отметился артист и ведущий Игорь Верник.

Актрисы Елена Валюшкина и Ирина Безрукова показали свое восхищение при помощи языка эмодзи, поставив под постом соответствующие смайлы.

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