«Статуэтка!»: Высоцкая позировала на острове Лидо, облачившись в платье-футляр

47-летняя Юлия Высоцкая не раз признавалась, что испытывает вместе со своим мужем 83-летним Андреем Кончаловским слабость к Италии. В этой солнечной стране у них много друзей, они обожают местную архитектуру и кухню. Частенько гуляя по каменным узким улочкам, пара останавливается в уютных кафе на свежем воздухе. Домой отсюда они привозят вкуснейшие оливки, нерафинированное масло и вино.

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В период пандемии актриса сетовала, что чувствует себя скованно в новых условиях и очень скучает по своей любимой Италии. Поэтому, как только появилась возможность, звезда отправилась за границу вместе с супругом. Здесь она отметила свой день рождения, который для известной четы является еще и ежегодным медовым месяцем. Пара никогда не отмечает его всего один день, а устраивает длительные каникулы для двоих.

В отпуске Высоцкая и Кончаловский уже успели побывать в Неаполе. А также наведались на остров Лидо, который славится своими песчаными пляжами. Здесь актриса позировала на яхте с палубой из лакированной древесины. Для своей водной прогулки Юлия выбрала черное платье-футляр, которое удачно подчеркивало ее точеную фигуру и осиную талию. Стоит отметить, что в кадре жена режиссера предстала без макияжа, поддержав тренд на естественность.