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Высоцкая появилась на Венецианском фестивале в облегающем платье миди с открытой спиной

Актрису сопровождал ее муж 83-летний Андрей Кончаловский.

Высоцкая появилась на Венецианском фестивале в облегающем платье миди с открытой спиной
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото Global look press.

В Италии состоялся 77-й Венецианский кинофестиваль, где единственным конкурсантом от России выступил Андрей Кончаловский со своей картиной «Дорогие товарищи». Главную роль в фильме сыграла его любимая актриса и жена Юлия Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото Global look press

На красной дорожке 83-летний режиссер предстал в сопровождении своей второй половинки. Хрупкая блондинка удачно подчеркнула фигуру черным платьем-футляром длины миди с открытой спиной. Торжественность образу также придал сияющий серебристый бант в виде украшения. Свой вечерний аутфит знаменитость дополнила босоножками на шпильке.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото Global look press

Во время фотосессии пара облачилась в светлые одежды, позируя перед объективами, нежно обнимая друг друга. Отметим, что звездная чета уже 24 года вместе, несмотря на прогнозы скептиков и значительную разницу в возрасте. Кончаловскому в настоящий момент 83 года, Высоцкой – 47, оба удивляют публику своими нежными чувствами и отличной физической формой.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

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Андрей КончаловскийВенецианский кинофестивальЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский