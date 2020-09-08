Высоцкая появилась на Венецианском фестивале в облегающем платье миди с открытой спиной

В Италии состоялся 77-й Венецианский кинофестиваль, где единственным конкурсантом от России выступил Андрей Кончаловский со своей картиной «Дорогие товарищи». Главную роль в фильме сыграла его любимая актриса и жена Юлия Высоцкая.

На красной дорожке 83-летний режиссер предстал в сопровождении своей второй половинки. Хрупкая блондинка удачно подчеркнула фигуру черным платьем-футляром длины миди с открытой спиной. Торжественность образу также придал сияющий серебристый бант в виде украшения. Свой вечерний аутфит знаменитость дополнила босоножками на шпильке.

Во время фотосессии пара облачилась в светлые одежды, позируя перед объективами, нежно обнимая друг друга. Отметим, что звездная чета уже 24 года вместе, несмотря на прогнозы скептиков и значительную разницу в возрасте. Кончаловскому в настоящий момент 83 года, Высоцкой – 47, оба удивляют публику своими нежными чувствами и отличной физической формой.