Сладкая парочка: Киркоров пришел на модную премию в сопровождении парня Бузовой

Модную премию, на которой назовут самых стильных звезд, посетил и Филипп Киркоров. Компанию ему составил друг, коллега и парень Ольги Бузовой – Dava. В середине августа музыканты сняли совместный клип на песню «Ролекс», с шумом его презентовали и с тех пор стали практически неразлучными. Вот и на Topical Style Awards 2020 пришли одинаково модные.

Для тусовки Киркоров и Dava решили облачиться в бомберы. Но если возлюбленный Ольги Бузовой выбрал более сдержанный вариант – в двухцветную вертикальную полоску, то Филипп Бедросович предпочел, как обычно, яркие цвета. Экстравагантности добавил шляпой с широкими полями и очками.

Несколько дней назад в Москве прошла другая премия – музыкальная ЖАРА Music Awards, где Киркоров появился в новом образе. Перед публикой он предстал с заплетенными косичками. Поклонники сразу оценили новый имидж и отметили, что Филипп помолодел лет на 15.