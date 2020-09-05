«Приглашена вся элита»: Брежнева и Киркоров выступят на свадьбе внучки челябинского олигарха

Певица Вера Брежнева, поп-король Филипп Киркоров, юморист Семен Слепаков выступят на свадьбе внучки челябинского олигарха Александра Аристова. Девушка, которая скоро выходит замуж за своего избранника, зовут Анна Кретова.

«Аристов выдает замуж внучку Аню. Ее жениха зовут Георгий, он работает в структурах Аристова и его тестя Александра Кретова. Будущих молодоженов часто видят на спортивных мероприятиях. Приглашена вся элита Челябинска». Гость свадьбы

Отметим, что вести свадьбу будет доверено блогеру Наталье Красновой и ведущей Первого канала Алле Михеевой. Добавим, что гости соберутся в шикарном челябинском отеле» Березка». Средний чек на одного гостя составит 4,5 тысячи рублей, сообщает портал Ura.ru.

Напомним, что многие звезды отечественной эстрады из-за пандемии уже полгода как нигде не выступают. Подобные мероприятия для них отличный повод подзаработать. Сколько олигарх выложит денег каждой из звезд — пока не сообщается. Отметим, что и Брежнева, и Киркоров, и Слепаков — считаются в мире шоу-бизнеса топовыми артистами. Каждый их выход на сцену стоит десятки тысяч долларов. У них никогда не было недостатка от предложений. Этих звезд часто можно увидеть на корпоративах и свадьбах знаменитостей.