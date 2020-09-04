«Климакс я прошел! Сейчас у меня молодежный период»: Киркоров с афрокосичками предстал на ковровой дорожке

Бывший муж примадонны отечественного шоу-бизнеса, как и Сергей Лазарев, не смог пропустить одно из самых ожидаемых событий этой осени — музыкальную премию «ЖАРА Music Awards». На красной ковровой дорожке Филипп Киркоров позировал вместе с детьми: сыном Мартином и дочкой Аллой-Викторией.

Не секрет, что свою наследницу певец назвал в честь самых дорогих ему женщин — ныне покойной мамы Виктории Марковны и бывшей жены Аллы Пугачевой. Как и шоумен Максим Галкин, Филипп Бедросович то и дело публикует в Instagram свежие снимки своих детей.

При этом артист не видит ничего предосудительного в том, что он приводит наследников на светские мероприятия. Так, и на премии «ЖАРА Music Awards» отпрыски Киркорова позировали рядом с именитым отцом. Певец был весьма словоохотлив. Бывший муж Примадонны подметил, что чувствует себя молодым и полным сил.

«Климакс я прошел! Сейчас у меня молодежный период», — отметил Киркоров в беседе с присутствующими на церемонии журналистами.

Как сообщает специальный корреспондент сайта Teleprogramma.pro, поп-король отечественный эстрады получил престижную награду «Связь поколений».

К слову, на мероприятии артист появился с обновленным имиджем — афрокосичками. К своему образу Филипп Киркоров подобрал яркий сценический костюм с блестками.