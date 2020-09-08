«Пираты Карибского моря»: Саша Плющенко показал отрывок своей программы

Гном Гномыч теперь старается совмещать тренировки с учебой в первом классе.

Александр Плющенко показал отрывок из своей программы «Пираты Карибского моря». Она наполнена сложными каскадами прыжков и эмоциональными движениями. Видеороликом Гном Гномыч поделился в личном блоге Instagram. Фанаты юного фигуриста незамедлительно отреагировали на его успехи.

«Молодец! Труженик. Классно, просто умничка!» — писали пользователи Сети. А некоторые добавили, что Саша вырос профессионально.

Недавно сын прославленного фигуриста рассказывал, что его тренировки начинаются ранним утром. Он посетовал на то, что полжизни проводит на льду. Занятия начинаются уже в 6:30. А потом продолжаются и днем. А в перерывах Саша находит время для игр и сна.

Первого сентября Гном Гномыч пошел в первый класс. Родители отправили его за знаниями в обычную подмосковную школу.