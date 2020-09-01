«Сашка – первоклашка»: Рудковская с Плющенко отвели сына в школу

Первое сентября для родителей первоклассников — особо волнительный день. Первый раз в первый класс ведут свое чадо мама с папой и переживают, как у него сложится с учебой. Вот и Яна Рудковская с Евгением Плющенко отвели сына Сашу на праздничную линейку, где наследник впервые сел за парту.

«Наш Сашка @gnomgnomych — первоклашка! Всех первоклассников и школьников с Днем знаний!» — написала Рудковская в Instagram, где поделилась памятными снимками.

Мальчику предстоит совмещать учебу с тренировками — Саша пошел по стопам своего прославленного отца и уже достиг больших успехов на льду. К слову, ранее Яна Рудковская планировала оставить сына на домашнем обучении, но в итоге отправила сына в обычную подмосковную во Власихе, неподалеку от их загородного дома.

Первоклассниками стали многие другие звездные наследники. Например, двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетние Гарри и Лиза. В Сети появилось видео, как примадонна отечественной эстрады появилась у школы, где будут обучаться ее дети.