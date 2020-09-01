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«Сашка – первоклашка»: Рудковская с Плющенко отвели сына в школу

Наследник олимпийского чемпиона и светской львицы будет учиться в 1 «Г» обычной подмосковной школы.

«Сашка – первоклашка»: Рудковская с Плющенко отвели сына в школу
Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Саша Плющенко. Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial

Первое сентября для родителей первоклассников — особо волнительный день. Первый раз в первый класс ведут свое чадо мама с папой и переживают, как у него сложится с учебой. Вот и Яна Рудковская с Евгением Плющенко отвели сына Сашу на праздничную линейку, где наследник впервые сел за парту.

«Наш Сашка @gnomgnomych — первоклашка! Всех первоклассников и школьников с Днем знаний!» — написала Рудковская в Instagram, где поделилась памятными снимками.

Мальчику предстоит совмещать учебу с тренировками — Саша пошел по стопам своего прославленного отца и уже достиг больших успехов на льду. К слову, ранее Яна Рудковская планировала оставить сына на домашнем обучении, но в итоге отправила сына в обычную подмосковную во Власихе, неподалеку от их загородного дома.

Первоклассниками стали многие другие звездные наследники. Например, двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетние Гарри и Лиза. В Сети появилось видео, как примадонна отечественной эстрады появилась у школы, где будут обучаться ее дети.

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