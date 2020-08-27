Полжизни на льду: Саша Плющенко рассказал о своем графике

Сын прославленного фигуриста Евгения Плющенко Саша рассказал о своем распорядке дня. Первая тренировка у Гном Гномыча (так мальчика называют родные — Прим. ред.) начинается уже в 6:30 утра. Естественно, она не одна в течение дня. Как сообщил юный спортсмен в своем Instagram, заканчивается тренировочный процесс в 17 часов. Но между занятиями на льду есть свободное время, которое он посвящает играм и отдыху.

По словам Саши, полжизни он проводит на льду. На тренировках оттачивает не только свои навыки, но и наблюдает за спортсменами российской сборной и многому у них учится. Кроме этого, сын Евгения Плющенко заметил, что с началом учебного года у него будет индивидуальная образовательная программа.

Недавно мальчик показал свои тренировки на льду в компании фигуриста Александра Абдта и в спортзале. А также рассказал подписчикам, что подрос за лето на целых пять сантиметров.