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«Удивительная девочка»: Глюкоза поздравила дочь с днем рождения

Второй дочери певицы исполнилось 9 лет.

«Удивительная девочка»: Глюкоза поздравила дочь с днем рождения
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Дочь Глюкозы Вера отмечает 9-й день рождения. Певица трогательно ее поздравила, опубликовав в Instagram фото девочки.  Подписчики также пожелали всего самого наилучшего, отметив, что ей есть, с кого брать пример.

«Вера — удивительная девочка, очень целеустремленная и позитивная!
Здоровья и счастья, моя милая! А мы всегда с папой рядом», — подписала снимок Глюкоза.

В 2006 году Наталья Ионова стала женой бизнесмена Александра Чистякова. У них есть и старшая дочь Лидия, которой уже 13 лет. Кстати, супруг артистки также опубликовал в своем микроблоге поздравления, отметив, что Вера — маленький человек с огромной душой и железным характером.

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