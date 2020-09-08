«Удивительная девочка»: Глюкоза поздравила дочь с днем рождения

Дочь Глюкозы Вера отмечает 9-й день рождения. Певица трогательно ее поздравила, опубликовав в Instagram фото девочки. Подписчики также пожелали всего самого наилучшего, отметив, что ей есть, с кого брать пример.

«Вера — удивительная девочка, очень целеустремленная и позитивная!

Здоровья и счастья, моя милая! А мы всегда с папой рядом», — подписала снимок Глюкоза.

В 2006 году Наталья Ионова стала женой бизнесмена Александра Чистякова. У них есть и старшая дочь Лидия, которой уже 13 лет. Кстати, супруг артистки также опубликовал в своем микроблоге поздравления, отметив, что Вера — маленький человек с огромной душой и железным характером.