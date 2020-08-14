«Мурашки»: Глюкоза презентовала новый клип

Трек был выпущен несколько недель назад.

Буквально в апреле 2020 года Глюкоза выпустила новую песню «Заноза» и вот снова порадовала своих поклонников. Певица презентовала клип на новый трек «Мурашки». Ранее она сообщала, что посвятила ее первой влюбленности, тому прекрасному чувству, от которого и появляются мурашки по телу.

«Какая молодец, очень красивая картинка! Очень круто!» — писали пользователи Сети под коротким роликом в ее инстаграме.

Глюкоза не только успевает представлять новые треки и клипы, но и делится своими лайфхаками. Так недавно она рассказала своим подписчикам, как можно быстро взбодриться и избавиться от отеков. Рецепт самый простой: контрастный душ для улучшения кровообращения и кубики льда для массажа лица.