«Добро пожаловать, малышка!»: Глюкоза показала нового члена семьи

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, недавно отпраздновала 16 годовщину со дня свадьбы с бизнесменом Александром Чистяковым. Паре не раз приписывали расставание, но они назло хейтерам демонстрирую семейную идиллию. Влюбленные воспитывают дочерей: 13-летнюю Лидию и восьмилетнюю Веру. Обычно артистка редко делится новостями, но на этот раз она решила раскрыть маленькую радость.

В соцсети Глюкоза опубликовала фотографии, на которых позирует со старшей наследницей, которая не так давно покрасила волосы в розовый цвет, а также с новым членом семьи. Певица сообщила, что у них появилась еще одна девочка. На фото она обнимала коричневого пушистого щенка. Ее дочки тоже с радостью познакомились с крохой.

«В нашем доме появился новый член семьи! Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!» — написала артистка.

Поклонники поздравили девушку, а также восхитились ее подросшими наследницами. Многие также отметили, что певица отлично выглядит.

«Это доченьки уже такие взрослые, Наташа? Какие красавицы!», «Какая прелесть!», «Наташа, ты выглядишь как простая молодая девчонка», «Как назвали?», «Что за милаха», «Все очень хорошенькие», «Очень колоритные фото. Особенно джинсы», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно Глюкозе исполнилось 34 года. Не исключено, что она захочет завести третьего ребенка. А пока она также дарит любовь собакам. У нее уже не первый год живет пес породы акита-ину по кличке Муфтик.