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Дальше от семьи: Меган Маркл и принц Гарри изменили название своего фонда

Герцоги Сассекские придумали новое название для своего благотворительного фонда.

Дальше от семьи: Меган Маркл и принц Гарри изменили название своего фонда
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри основали свой благотворительный фонд после того, как решили отделиться от Букингемского дворца. Он получил название Sussex Royal. Некоторое время назад была информация, что Сассекские и вовсе его закрыли. Но это оказалось не так. Они решили изменить ее официальное название. Теперь благотворительный фонд называется MWX Foudation.

Как сообщает US Weekly, смена названия случилась 5 августа. Источник предполагает, что оно происходит от начальных букв фамилий — Маркл и Виндзор. Руководить фондом будет только принц Гарри, а Меган и еще несколько директоров покинули свои места.

На днях стало известно, что герцоги Сассекские планируют снять сериал о правах женщин. Пара не только выступит продюсерами, но и примет участие в съемках. По предварительным данным, они вместе появятся в кадре, но речь будет идти не о них.

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