Карьера в Голливуде: Меган Маркл и принц Гарри подписали контракт с крупной компанией

Жизнь принца Гарри серьезно изменилась после того, как он женился на Меган Маркл. Сначала внук королевы Елизаветы II делал все, чтобы его возлюбленная стала частью королевской семьи и влилась в светское общество. А когда актриса поняла, что ей тяжело быть герцогиней Сассекской, за каждым шагом которой следят миллионы глаз, она предложила мужу стать свободными от королевских обязанностей, что они сделали в начале 2020 года.

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Сначала пара жила в Канаде, а теперь они обзавелись домом в американской Санта-Барбаре. Вместе с ними путешествовал и их сын Арчи. Супруги занимались благотворительностью и рассматривали предложения о работе. В итоге Меган решила возобновить свою карьеру в Голливуде. 2 сентября стало известно, что бывшая актриса и британский принц подписали контракт с крупной развлекательной компанией и поставщиком фильмов Netflix.

Теперь Меган и Гарри займутся созданием художественных и документальных фильмов. Отмечается, что пара сосредоточится на создании материалов, которые будут вселять зрителям надежду. Также они заявили о важности создания «вдохновляющих семейных программ». Супруги будут создавать передачи для детей. Пока неизвестно, какой гонорар получат Маркл и рыжеволосый принц, пишет New York Times.