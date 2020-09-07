«Стильно»: Водянова предстала в красной защитной маске от Ульяны Сергеенко

Как только Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, в гардеробе каждого жителя планеты появились защитные маски. На смену безликим медицинским экземплярам многие дизайнеры стали отшивать стильные и нарядные вещицы. И в коллекции любого уважающего себя бренда теперь представлен этот аксессуар.

Супермодель Наталья Водянова на новом селфи похвасталась своей масочкой от российского дизайнера Ульяны Сергеенко — стильной красной с необычным орнаментом. Звезда подиумов грамотно вписала ее в свой образ, выбрав жакет в тон.

«Маска дня», — подписала селфи Водянова.

Поклонники поспешили заметить, как идет Наталье выбранная маска: она выгодно подчеркнула цвет глаз супермодели.

«Стильно!», «Наташенька всегда волшебная», «И даже в маске так восхитительно прекрасна!», «Красный очень вам идет, Наталья!», «Зато как красиво глаза нам всем подчеркивают эти маски», «Очень красивая», — отметили в комментариях.

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Кстати, накануне певица Глюкоза тоже показала новую моду 2020 года, представ перед фанатами в домашнем образе: в халате, с бигуди на голове и в маске.