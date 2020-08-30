«Малыш»: Водянова в платье-комбинезоне небесного цвета отметилась за ужином с Арно

Наталья Водянова мечтала летом сыграть свадьбу. Год назад в свой день рождения модель получила предложение руки и сердца. Этого события она ждала почти девять лет. Но по иронии судьбы, из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести. Скорее всего, под венец во второй раз девушка отправится в 2021 году. А этим летом она устроила семейное путешествие с женихом и пятью детьми по Франции.

Водянова уже давно живет в Париже, но решила изучить и другие уголки полюбившейся ей страны. Она устраивала походы по полям и горам, каталась на яхте, а последние недели отпуска провела в Сен-Тропе, где смогла не только позагорать и покупаться, но и увидеться с друзьями. На вилле близких знакомых пара провела один из вечеров. Наталья поделилась кадрами, сделанными во время ужина с Арно и друзьями.

Сначала модель решила побаловаться коктейлями. Она запечатлела, как возлюбленный разглядывает бокал под мартини. «Чиз, малыш», — обратилась к нему Водянова.

Жених в ответ нежно улыбнулся. А за столом девушка предстала в платье-комбинации небесного цвета с рюшами. Наряд подчеркнул ее стройные и длинные ноги. Антуан был в поло такого же цвета и песочных брюках. Он не отходил от своей невесты. Пара общалась и веселилась с друзьями, пробуя изысканные блюда.