«Мода – 2020»: Глюкоза предстала перед поклонниками в бигуди и халате

Подписчики отметили, что их любимица хороша в любом образе и виде.

Полгода назад трудно было представить, чтобы по дому люди во всем мире ходили в медицинской маске, контактировали с друзьями на большой дистанции и вообще старались не выходить в свет без надобности. Но пандемия коронавируса установила свои правила поведения и общения в обществе.

А еще ввела моду на маски. И певица Глюкоза продемонстрировала тренд этого года – она запечатлелась для Instagram в домашней обстановке, но с обязательным атрибутом нынешнего времени.

«Мода – 2020», — подписала фото певица.

Звезда, облаченная в домашний халат, с бигуди на голове, не забыла и про медицинскую маску. Кто-то посмеялся над образом Глюкозы, но многим оказалось не до шуток. А вот любимице большинство комментаторов поспешили сделать комплимент:

«Глюкозка хороша в любом виде!», «Прелесть», «Девушка-тайна», «Наташа, такой мы вас еще не видели», «Даже не знаю, кто красивее! Четвероногий друг бесподобен», «Такая хорошка!», «В любом виде куколка…», «Щикарный вид!», «Наташа великолепна всегда», — пишут в комментариях.

Рядом со звездой позировал и ее песик породы лабрадудль. И добрая половина комплиментов ушла в его адрес. Хотя многие не поверили, что он настоящий – так забавно он смотрит в камеру и игрушечно выглядит.