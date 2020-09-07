Влюбленными глазами: как Ксения Собчак поддерживала мужа на теннисном турнире

Минувшие выходные звезды шоу-бизнеса и профессиональные теннисисты вышли на корты в Лужниках, чтобы сыграть в благотворительном турнире Bosco Friends Open. Среди участников был и режиссер Константин Богомолов. Его напарницей в миксте стала Олимпийская чемпионка Елена Веснина. Тандем настолько сыгрался, что в итоге праздновал победу.

Как сообщает «Комсомольская правда», поддержать мужа приехала Ксения Собчак с трехлетним Платоном. Спортивные успехи Богомолова телеведущая снимала на видео, пока Платон наслаждался арбузом. Гости турнира не могли не отметить, какими влюбленными глазами Ксения смотрела на Константина.

С 20 августа на видеосервисе START можно посмотреть сериал «Хороший человек». Работу над ним Богомолов завершил совсем недавно. В главных ролях снял Никиту Ефремова и Юлию Снигирь. Сюжет впечатляющий – это история о буднях двух следователей, один из которых является преступником.