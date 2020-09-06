«Готовимся к бою»: Константин Богомолов показал, как проводит выходной

Константин Богомолов принимает участие благотворительном теннисном турнире Bosco Friends Open. Соревнования проходят в Лужниках, а напарницей режиссера в миксте стала Олимпийская чемпионка-2016 Елена Веснина. Об этом Константин сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с прославленной теннисисткой.

«Готовимся к бою», — написал Богомолов.

Подписчики пожелали режиссеру победы в поединке. О своем партнере на турнире рассказала в своем микроблоге и Веснина. Она также попросила пользователей Сети пожелать им удачи.

В августе муж Ксении Собчак презентовал новую работу. Сериал получил название «Хороший человек», а ведущие роли в нем сыграли Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Сюжет развивается вокруг работы двух следователей, один из которых оказался серийным убийцей.