«Обомлеть можно! Горяча»: Брежнева в мини-бикини блеснула округлыми бедрами

38-летняя Вера Брежнева в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. На этот раз поводом для обсуждения стал архивный снимок украинской исполнительницы, который появился на одной из фан-страничек поп-дивы. Примечательно, что ранее этот же летний кадр в личном профиле публиковала сама певица. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала перед объективом фотокамеры в мини-бикини, раззадорив фанатов девичьими изгибами стройного тела.
Брежнева похвасталась точеной талией и пышным бюстом. К тому, же поп-дива продемонстрировала округлые бедра без целлюлита и растяжек. Вера соблазнительно выгнула спинку, лишив поклонников дара речи. Многие недоумевают: как имея двух дочерей, старшей их которых уже исполнилось 19 лет, певице удается сохранять фигуру в такой идеальной форме. Так, словно она и вовсе не рожала. Артистка выглядит ровесницей дочери Сони, которая живет и учится в Штатах.
«Срамота! Прикройте прелести», «Ух, пошла жаришка», «Ну, вы нашли, где рассесться!! Удобно хоть?!», «Ой-ой, как она спинку выгнула», «А еще говорила, что стеснительная. Ага, видим!!», «Мы то видим, а муж куда смотрит?! Уведут!!», «И после пятидесяти будете оголяться?!», «Какая же она привлекательная», «Чаровница», «Уф, полегче!!», «Вот это фигурка, на зависть!!», «Само очарование», «Обомлеть можно! Горяча», «Дочки уже большие, а мамка все в бикини», — отметили поклонники певицы.