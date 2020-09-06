«Обомлеть можно! Горяча»: Брежнева в мини-бикини блеснула округлыми бедрами

38-летняя Вера Брежнева в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. На этот раз поводом для обсуждения стал архивный снимок украинской исполнительницы, который появился на одной из фан-страничек поп-дивы. Примечательно, что ранее этот же летний кадр в личном профиле публиковала сама певица. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала перед объективом фотокамеры в мини-бикини, раззадорив фанатов девичьими изгибами стройного тела.

Брежнева похвасталась точеной талией и пышным бюстом. К тому, же поп-дива продемонстрировала округлые бедра без целлюлита и растяжек. Вера соблазнительно выгнула спинку, лишив поклонников дара речи. Многие недоумевают: как имея двух дочерей, старшей их которых уже исполнилось 19 лет, певице удается сохранять фигуру в такой идеальной форме. Так, словно она и вовсе не рожала. Артистка выглядит ровесницей дочери Сони, которая живет и учится в Штатах.