«Прощайте, волосы!»: Бурак Озчивит из «Великолепного века» кардинально сменил имидж, сделав стрижку

Многие поклонники помнят Бурака Озчивита по турецкому сериалу «Великолепный век». Он сыграл приближенного к султану Сулейману военачальника — Малкочоглу Бали-бея. По сценарию, в этого видного политического деятеля была влюбленная единственная дочь хасеки Хюррем султан — Михримах султан. Однако ее выдали замуж за другого — Рустема пашу (его сыграл Озан Гювен, — Прим. ред.). Помимо съемок в «Великолепном веке», Озчивит успел получить главную роль и в исторической ленте «Королек — птичка певчая». На проекте он познакомился со своей будущей женой. По словам Бурака, когда он в первый раз увидел Фахрийе Эвджен, между ними сразу же пробежал мощный разряд.

Отношения актеров развивались постепенно, по мере того, как их персонажи «влюблялись» друг в друга. Летом 2017 года Озчивит сделал своей невесте предложение руки и сердца. Фахрийе ответила согласием. Пара вместе уже три года. За это время у них родился первенец — сын Карана, в апреле ему исполнился годик.

Для одного из новых проектов Бурак Озчивит отрастил длинные волосы. На съемках в «Великолепном веке» актер носил усы, а теперь у него появилась борода. Не так давно возлюбленный Фахрийе Эвджен побывал у парикмахера, кардинально сменив имидж. Актер избавился от волос, сделав короткую стрижку. Результатами своего преображения он поделился c подписчиками в микроблоге.