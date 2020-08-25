Без макияжа — естественно: Фахрийе Эвджен в приталенной сорочке с рукавами-буфами позировала в саду

Фахрийе Эвджен крайне редко радует верных почитателей свежими снимками в Instagram. Однако на днях возлюбленная Бурака Озчивита поделилась летними кадрами из импровизированной фотосессии в саду. Перед объективом фотокамеры актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» предстала в актуальной белой приталенной сорочке с рукавами-буфами.

Имиджмейкер Лариса Тимиряева в интервью сайту Teleprogramma.pro ранее говорила о том, что такой фасон окажется на пике моды в сезоне весна/лето 2020 года. А рукава-фонарики — это тот тренд, который придаст любому наряду, будь то блуза, платье или сарафан — элегантности и динамичности.

Примечательно, что перед объективом фотокамеры, позируя для портретных снимков, Эвджен предстала без макияжа и идеальной укладки, поддержав тренд на естественную красоту. В одном из своих интервью Фахрийе призналась, что она собирается вернуться на съемочную площадку. Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» анонсировала участие в новом проекте. Однако делиться какими-то подробностями возлюбленная Бурака Озчивита не стала.

Фахрийе сделала перерыв в съемках из-за рождения первенца. В апреле сыну актрисы — Карану исполнился годик. Теперь, когда малыш немного подрос, Эвджен планирует постепенно влиться в съемочный процесс. Тем более, что муж актрисы не препятствует ее желанию, считая, что его возлюбленная имеет полное право развиваться в творческом плане.