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«Ах, эта талия»: 38-летняя Водянова предстала с подругой в одинаковых горчичных купальниках

Модель неожиданно похвасталась своей фигурой. Невеста Антуана Арно поразила поклонников свой красотой.

«Ах, эта талия»: 38-летняя Водянова предстала с подругой в одинаковых горчичных купальниках
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Девушка из Нижнего Новгорода смогла покорить мировые подиумы и теперь готовится к свадьбе с Антуаном Арно — одним из богатейших людей в мире. Торжество должно было состояться минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса модель не успела к нему подготовиться. Скорее всего уже в 10 годовщину совместной жизни влюбленные станут мужем и женой. Зато летние месяцы они провели, путешествуя по Франции с детьми и друзьями.

Как известно, у 38-летней Водяновой пятеро детей. Своему жениху она подарила сыновей Максима и Романа, а от первого брака у нее есть дочка Нева, а также сыновья Лукас и Виктор. Все они участвовали в походах, которые организовала пара, а в августе звездная семья отдыхала в Сен-Тропе. Арно с радостью коротал вечера со своей невестой.

Накануне Наталья решила поделился очередным кадром из отпуска. Она позировала в горчичном купальнике с подругой, которая выбрала точно такой же наряде. К слову, желтый цвет в разных оттенках стал трендовым в этом сезоне. Многодетная мама блеснула соблазнительной фигурой, восхитив поклонников. Она показала стройные ноги и осиную талию. Водянова улыбалась, демонстрируя природную красоту.

фото: .instagram.com/natasupernova/

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Какие роскошные формы», «Нати, ты такая красотка», «Ну невероятно! Мама пятерых детей!», «Ах, эта талия», «Вы такая красотка, глаз не оторвать», — стали обсуждать фото пользователи Сети.

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