«Ах, эта талия»: 38-летняя Водянова предстала с подругой в одинаковых горчичных купальниках

Наталья Водянова уже давно живет в Париже. Девушка из Нижнего Новгорода смогла покорить мировые подиумы и теперь готовится к свадьбе с Антуаном Арно — одним из богатейших людей в мире. Торжество должно было состояться минувшим летом, но из-за пандемии коронавируса модель не успела к нему подготовиться. Скорее всего уже в 10 годовщину совместной жизни влюбленные станут мужем и женой. Зато летние месяцы они провели, путешествуя по Франции с детьми и друзьями.

Как известно, у 38-летней Водяновой пятеро детей. Своему жениху она подарила сыновей Максима и Романа, а от первого брака у нее есть дочка Нева, а также сыновья Лукас и Виктор. Все они участвовали в походах, которые организовала пара, а в августе звездная семья отдыхала в Сен-Тропе. Арно с радостью коротал вечера со своей невестой.

Накануне Наталья решила поделился очередным кадром из отпуска. Она позировала в горчичном купальнике с подругой, которая выбрала точно такой же наряде. К слову, желтый цвет в разных оттенках стал трендовым в этом сезоне. Многодетная мама блеснула соблазнительной фигурой, восхитив поклонников. Она показала стройные ноги и осиную талию. Водянова улыбалась, демонстрируя природную красоту.

Поклонники одарили звезду комплиментами. «Какие роскошные формы», «Нати, ты такая красотка», «Ну невероятно! Мама пятерых детей!», «Ах, эта талия», «Вы такая красотка, глаз не оторвать», — стали обсуждать фото пользователи Сети.