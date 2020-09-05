Невестка Орбакайте в платье из розового шелка отметилась на свадьбе с внуком Пугачевой

Никита Пресняков и Алена Краснова стали гостями на бракосочетании своих друзей. Музыкант не отходил от своей красавицы-жены.

В этом году конец лета и начало осени стало сезоном свадеб. Недавно вышла замуж Светлана Бондарчук, а также женился сын Валерии — Арсений Шульгин. Среди друзей внука Алла Пугачевой Никиты Преснякова тоже нашлись те, кто решил сочетаться браком. С самого утра его жена Алена Краснова стала готовится к выходу в свет. Девушка отправилась в салон красоты, где ей сделали макияж, прическу и маникюр.

больше по теме Невестка Орбакайте в джинсах клеш и футболке с подплечниками наведалась в салон красоты Жена Никиты Преснякова в первые дни осени решила преобразиться. Поклонники восхитились новым образом Алены Красновой.

Вечером они отправились на свадьбу друзей, которая прошла в современности стиле. Друзья жениха зажигательно танцевали, а сами брачующиеся прошлись по дорожке среди колосьев пшеницы. Для такого случая Алена выбрала шелковое нежно-розовое платье с открытым плечом и пышной юбкой. Образ дополнили босоножки на каблуке и мерцающий клатч. Невестка Кристины Орбакайте открыла шею, собрав волосы в конский хвост. В таком же стиле оделась ее подруга Настя Фед. А Никита предпочел классический смокинг.

Сначала они насладились красивой церемонией, которая прошла в лучах заката. А потом Краснова устроила дефиле, покрасовавшись перед мужем. Наряд позволил ей показать стройные и загорелые ноги. На влюбленных подействовала романтическая обстановка и они поцеловались.

В этот день много комплиментов получила не только невеста, выбравшая лаконичное платье в пол со шлейфом, но и Алена. Не зря девушка тщательно готовилась к этому выходу в свет. Поклонники одарили ее теплыми словами. К слову, Никита и Алена недавно отметили трехлетнюю годовщину со своей свадьбы.