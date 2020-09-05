Невестка Орбакайте в джинсах клеш и футболке с подплечниками наведалась в салон красоты

Недавно Алла Пугачева впервые отправила детей Лизу и Гарри в школу. Это событие она отпраздновала с друзьями в замке. А в это время Кристина Орбакайте отправила внучку Примадонны Клавдию в школу в Нью-Йорке. Там жил и второй внук певицы Никита Пресняков, но три года назад он женился на Алене Красновой, соседке по даче, и окончательно осел в Москве. Иногда влюбленные навещают Аллу Борисовну, а минувший карантин они провели на ее бывшей даче у реки Истра.

Жена Никиты является моделью. Она следит за трендами и очень любит шоппинг. Девушка регулярно распродает свою одежду. Недавно она вернулась с отдыха в Сочи. Пока Алена коротала дни с сестрой, ее муж переболел коронавирусом. К счастью, Пресняков-младший быстро поправился. Теперь они вновь живут в своей столичной квартире. Невестка Орбакайте неустанно участвует в модных съемках. Неудивительно, что в первые дни осени она пошла в салон красоты, чтобы преобразиться.

Девушка облачилась в джинсы клеш по фигуре, черную футболку с подплечниками и ботильоны на шпильке. Она составила наряд по последним трендам. Высокий «конский хвост» и нюдовый маникюр дополнили женственный образ. Довольная жена Никиты покрасовалась на камеру. Вскоре поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая стройная», «Ну просто красотка», «Повезло Никите», «Ножки, талия — все прекрасно», — стали писать пользователи Сети.