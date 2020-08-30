52-летняя Валерия в платье с открытой спиной и серебристых сапогах выступила на свадьбе сына

Арсений Шульгин сочетался браком со своей избранницей Лианой. Знаменитая мама молодого человека не только спела для влюбленных, но и произнесла тост.

В семье певицы Валерии произошло радостное событие. Год назад женился ее старший сын Артемий. Теперь попрощался с холостяцкой жизнью и младший наследник Арсений Шульгин. Если его брат устроил тайное торжество в Швейцарии, то он за месяц сам организовал пышную свадьбу, на которую позвал и родителей, и звездных гостей. Избранницей молодого музыканта и бизнесмена стала Лиана Волкова.

Расписались влюбленные в Кутузовском ЗАГСе, а банкет устроили в престижном месте — Soho Country Club. Невеста всех сразила своим пышными платьем из органзы. Многие даже заподозрили, что 21-летний сын певицы скоро станет папой, но пока догадки гостей и поклонников никто не подтвердил. На празднике выступали звезды, в том числе Зиверт и Николай басков. А Валерия исполнила лирическую песню для молодоженов, едва сдерживая слезы.

52-летняя артистка облачилась в платье свободного кроя и открытой спиной. Наряд дополняли серебристые сапоги и палантин. Когда она произносила тост, то расплакалась. Рядом с ней и Иосифом Пригожиным стояли родители невесты. Одна из гостей праздника подколола певицу, написав в соцсети: «Какие красивые и молодые родители невесты». Праздник длился до поздней ночи и завершился фейерверком.

«Очень трогательный вечер получился у нашего мальчика», — отметил Пригожин.

Поклонники отметили, что влюбленные выглядит очень счастливыми. Многие также оценили наряд Валерии. «Красивая пара. Папа у невестки какой молоденький», «Так искренне волнительно и чувствительно», «Валерия стала еще стройнее», «Мама жениха самая красивая», «Валерия очень стильная и элегантная», — прокомментировали пост подписчики. На следующее утро молодожены похвастались роскошными свадебными подарками.