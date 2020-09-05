Крымские каникулы: Гагарина в шортах-бермудах и блузке по фигуре прогулялась по побережью

Полина Гагарина после карантина сразу вернулась к работе. Однако она благодарная времени, которое смогла посвятить дочке Мии. Правда самоизоляция не помогла ей спасти брак. Девушка развелась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Они прожили вместе шесть лет. Что стало причиной размолвки, осталось тайной. Но после этих событий артистка стала еще больше заниматься спортом. Теперь она также чаще показывает свою подрастающую наследницу.

После отпуска в Турции Полина вновь снимается в разных проектах, а на днях она приехала в Крым. Сначала девушка прогулялась по Судаку, где проходит фестиваль «Таврида». Она похвасталась не только платьем в стиле бэби-долл, но и сумкой Yves Saint Laurent. А на сцене артистка пела и танцевала в мини-платье с бахромой. Поклонников поразились, в какой форме находится знаменитость.

А вот на следующий день певица релаксировала. Она наслаждалась последними теплыми деньками, приехав в Ялту. Полина отправилась гулять по побережью в джинсовых шорта-бермудах и белой блузе по фигуре с рукавами-фонариками, которую надела поверх черного купальника. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги.

«Погода нас не баловала в этот раз, но это никак не влияет на наше чудесное настроение! Ребята даже купались, а я не из моржей», — призналась звезда.

Поклонники осыпали комплиментами молодую маму. «Полина ты такая стройная! Фигура просто огонь», «Полина, какая же вы чудесная», «Почему такая идеальная», «Фигурка точеная», «Такая милая на фоне моря», «Какая солнечная», «Лазарев подписался и лайкнул», — прокомментировали пост подписчики.