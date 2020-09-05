Гагарина в пышном платье и с сумкой Yves Saint Laurent за 100 тысяч рублей прогулялась в Крыму

Полина Гагарина в этом году пережила не только карантин, но и развод с Дмитрием Исхаковым. Певица не скрывает, что рассталась недавно с возлюбленным, но не придавала это огласке, так как не хотела пиариться на личной теме. Все лето она активно работала, снимаясь в разных проектах, а также успела отдохнуть с дочкой Мией в Турции. А с наступлением осени светская жизнь звезд вернулась в прежнее русло. Недавно артисты приехали в Судак, где проходит фестиваль «Таврида».

Накануне Полина тоже прилетела в Крым. Перед выступлением на сцене она решила прогуляться по городу. Для такого случая певица облачилась в легкое пышное платье бэби-долл с рукавами-фонариками и цветочным принтом. «Вечером покусимо», — мечтательно и на итальянский манер заявила артистка. Свой лук она дополнила черным кожаным рюкзаком Yves Saint Laurent, стоимость которого колеблется от 95 тысяч 700 рублей до 113 тысяч 500 рублей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Гагарина. После развода она стала еще больше заниматься спортом, поэтому заметно постройнела. «Ну бомбезная», «Невероятно красивая», «Какая шикарная», «Стройная красотка стали», «Вам так идет это платье», «Богиня», «Как всегда, очень роскошная», «Вы продлеваете нам лето», «Блондинка в платье — словно цветок», «Стильная наша куколка», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что также любит марку Yves Saint Laurent Ляйсан Утяшева и Стефания Маликова.