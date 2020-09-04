Дмитрий Шепелев рассказал о том, как воспитывает сына Жанны Фриске

В этом году Платону исполнилось 7 лет и он пошел в первый класс.

Дмитрий Шепелев рассказал о воспитании 7-летнего сына Платона. Телеведущий считает, что главное в этом деле — не говорить ребенку, что и как делать, а показывать все на собственном примере. Именно поэтому каждый день семь раз в неделю нужно быть примером. Секретами воспитания Шепелев поделился с GRAZIA.

По словам телеведущего, ребенку важно иметь не надзирателя и не няню, а именно друга. При этом важно уважать выбор маленького члена семьи. Если ему интересен спорт или, например, музыка, то нужно содействовать этому. В том случае, если малыш в силу возраста еще не определился с желаниями, то важно правильно его направить.

«Талантливые в музыке дети должны выступать, талантливые в спорте должны тренироваться, дети, которые не любят внимание, должны оставаться в тени. Задача родителя — помочь своему ребенку понять, что он действительно хочет, и поддержать», — рассказал Шепелев.

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