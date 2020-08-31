«Мамин сын, но очень грустный»: в Сеть попали фотографии подросшего ребенка Жанны Фриске

Платон Шепелев заметно подрос за последнее время и скоро пойдет в первый класс.

На фанатской страничке сына покойной певицы Жанны Фриске Платона Шепелева в Instagram появились фотографии подросшего мальчика, которому в этом году исполнилось уже семь лет.

На фотографиях Платон Шепелев идет вместе со своей няней. Рядом находится девочка по имени Лада. Это дочь дизайнера Екатерины Тулуповой. Именно с этой женщиной сейчас живет телеведущий и отец Платона Дмитрий Шепелев. Отметим, что уникальные снимки удалось сделать журналистам «Экспресс-газеты».

«Мамин сын, но очень грустный», «Ребенок абсолютно несчастлив», «На маму, конечно, сильно похож», «Модный парень, и прическа крутая. А глаза умные, а не грустные. Он уже сейчас многое понимает и знает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет сыну общаться с его бабушкой и дедушкой — родителями Жанны Фриске. По этому поводу родные исполнительницы очень сильно переживают. Они верят, что когда Платон подрастет, то станет с ними разговаривать и поддерживать теплые отношения.