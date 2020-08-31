Двойняшки Пугачевой, Гном Гномыч и другие звездные дети, которые 1 сентября идут в школу

Да-да, им почти всем уже по 7 лет!

Лиза и Гарри Галкины

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина 18 сентября отмечают 7-летие, а значит, готовятся пойти в первый класс. Кстати, еще в прошлом декабре стало известно, что Гарри и Лиза будут посещать одну из самых дорогих и престижных школ страны — Первую Московскую гимназию. Месяц обучения там обойдется родителям примерно в 170 тысяч рублей и это только за одного ребенка. Теперь нехитрым способом умножаем это на два.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Долго выбирал школу для своего ребенка телеведущий Дмитрий Шепелев. Маленький Платон будет учиться в частной школе, где иностранный язык преподают учителя из-за границы. Обучение там обойдется папе полтора миллиона в год. Раньше Дмитрий говорил, что при большой любви к сыну старается не осыпать его дорогими подарками, но образование ведь не в счет, верно? На нем экономить не нужно.

Дочь Снаткиной и Васильева

Семь лет весной исполнилось дочери Анны Снаткиной и Виктора Васильева. Актриса еще летом говорила, что на 1 сентября они обязательно пойдут в школу. Дочка звездной четы уже умеет читать и даже немного знает таблицу умножения. С таким багажом учеба будет даваться девочке легко.

Гном Гномыч Яны Рудковской и Евгения Плющенко

Первоклассником в этом году станет и сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Причем источники утверждают, что Гном Гномыч пойдет в простую подмосковную школу, несмотря на то, что Яна год назад настаивала на домашнем обучении для Саши. Вероятно, что-то изменилось.

Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова

В этом году первый звонок может прозвучать для дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова. Настя уже окончила подготовительный класс и готова идти в школу. Однако звездная мама еще не решила, готова ли она отдать дочку в учебное заведение. Ведь семь лет ей исполнится только в январе.

Сын Михалковой и Гигинешвили

Сыну Надежды Михалковой и Резо Гигинешвили Ивану в этом году тоже предстоит сесть за парту впервые. За семь лет брака у пары родилось двое детей: Нина в 2011 и в 2013 Иван. Удивительно, что оба появились на свет в один и тот же день.

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Первоклассником станет скоро сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Старший ребенок пары, как и дочь Харламова и Асмус, окончил нулевой класс и готов пуститься во все школьные. Агата ранее поделилась, что сын уже успел познакомиться с одноклассниками. Будут ли мама и папа Тимофея на линейке вместе с сыном — пока не известно.