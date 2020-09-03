Анастасия Шубская в мини-платье из шифона позировала с тестем Овечкина и подросшим сыном

Александр Овечкин в этом году стал отцом во второй раз. Хоккеист состоит в браке с дочкой актрисы Веры Глагольеовой — Анастасией Шубской. Девушка в начале года объявила о беременности, а в мае, в разгар карантина в США, она родила сына Илью. Также у пары есть старший наследник Сергей. Так как они живут в Америке, при первой возможности жена спортсмена с детьми прилетела в Москву, чтобы увидеться с близкими и познакомить их с новым членом семьи.

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Сначала Анастасия увиделась с сестрами Анной и Марией Нахапетовыми, а также своими племянниками. А 18 августа она организовала вечеринку по случаю двухлетия старшего сына. Вечеринка была масштабной с воздушными шарами, четырехъярусным тортом и аниматорами. Накануне жена Овечкина поделилась кадрами с праздника. Сам хоккеист только на днях приехал в Россию, поэтому на торжестве его не было.

На фото Шубская позирует в мини-платье из шифона терракотового цвета. Приталенный наряд она дополнила крупными серьгами и вечерним макияжем, а волосы собрала в хвост. Сначала она позировала с первенцем, а потом запечатлелась со своим папой бизнесменом Кириллом Шубским, затем с сестрами, племянниками и племянницей.

«Какой же замечательный праздник получился! Спасибо всем кто разделил этот день с нами! И спасибо за ваши поздравления!» — написала Анастасия.

Поклонники восхитились семейными кадрами и молодой мамой. «Особенно радостно видеть — какие вы дружные и любящие!», «Красивый мальчик! Счастливого детства малышу», «Как же сын похож на папу, обалдеть», «Какие все красивые!», «Настя красотка», — прокомментировали пост подписчики. А Сергей, к слову, уже делает успехи в хоккее. Шубская показала, как он ловко орудует клюшкой, держа на ней шайбу.