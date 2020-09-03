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«Мой Максим!»: Мария Кожевникова показала, чем ее удивил сын

Актриса воспитывает троих наследников.

«Мой Максим!»: Мария Кожевникова показала, чем ее удивил сын
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Мария Кожевникова – мама троих сыновей. Старшему Ивану – шесть лет, а среднему Максиму – пять. А самому младшему – Василию всего три года. Несмотря на столь юный возраст, старшие сыновья уже заботятся о родительнице. В Instagram актриса показала улов Максима. Мальчик удачно порыбачил, да так, что обеспечил обед всей семье.

«Как же я горжусь своим сыном! Мой Максим! С утра уже добыл обед на всю семью», — написала Кожевникова.

На днях актриса отмечала годовщину венчания с бизнесменом Евгением Васильевым. Они обвенчались семь лет назад в Ницце, но штампы в паспорт ставить не стали. Мария утверждает, что это ее решение.

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